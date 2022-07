Trovato il cadavere di un uomo di 31 anni sul ciglio della strada di Tradate: è giallo A Tradate (Varese) è stato trovato il cadavere di un uomo di 31 anni: il suo corpo era a bordo strada. Non sembrerebbero esserci segni di violenza.

A cura di Ilaria Quattrone

È giallo a Tradate, comune in provincia di Varese, dove nella serata di ieri, mercoledì 13 luglio, è stato trovato morto un uomo di 31 anni. Il suo corpo era lungo la Varesina, la strada statale 233. Alcuni passanti hanno segnalato, intorno alle 23, la presenza del cadavere a bordo strada. I carabinieri del comando provinciale di Varese indagano sulla dinamica della morte.

L'uomo forse è morto per un'overdose di droga

In base agli elementi raccolti dai carabinieri, sembrerebbe che l'uomo sia di nazionalità marocchina. Per il momento non è esclusa alcuna ipotesi: anche se, quella più evidente, sembrerebbe essere l'overdose di droga. Sul suo cadavere, a un primo esame, non sono state trovate né ferite da arma da fuoco né altri segni di violenza. Le analisi, che probabilmente saranno svolte dal medico legale, consentiranno almeno di capire le cause del decesso.

Ad Ariccia trovato il corpo di un 58enne

Un episodio simile si è verificato sulla via Nettunense ad Ariccia, comune della provincia di Roma. Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo nel territorio dei Castelli Romani. Il cadavere apparteneva a un uomo di 58 anni, forse un senzatetto, di origini romene.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che ne hanno dichiarato il decesso, sono intervenute anche le forze dell'ordine. Anche in questo caso non sono stati trovati segni di violenza sul corpo né altri elementi che potevano lasciare pensare a un coinvolgimento di terze persone. Per questo motivo, per gli inquirenti si trattava con ogni probabilità di un malore.