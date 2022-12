Trovato il cadavere di un uomo con dei tagli alla gola: era scomparso da alcuni giorni Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un canale vicino al fiume Oglio. Si tratta di un 48enne scomparso da alcuni giorni e che aveva abbandonato la sua auto poco lontano.

A Calcio, in provincia di Bergamo, è stato trovato il cadavere di un uomo con dei tagli all'altezza della gola nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre. Il corpo era in un canale artificiale vicino al fiume Oglio. Si tratterebbe di 48enne di origine polacca residente in un paese della Bergamasca che ben conosceva quella zona, visto che ci andava spesso a pescare.

Per chiarire come si sia procurato quei tagli verrà eseguita un'autopsia, ma la pista più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario. Gli inquirenti tendono, infatti, a escludere l'omicidio visto che non sembra compatibile con un'arma o un oggetto contundente. Si pensa, invece, che quei tagli siano stati prodotti dalla vegetazione circostante. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio e i vigili del fuoco.

L'ultima denuncia di scomparsa e l'auto abbandonata

L'uomo era scomparso da diversi giorni, l'ultima denuncia da parte dei parenti risale all'1 dicembre. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 13:30 del 5 dicembre, in una zona vicina a dove aveva abbandonato la propria auto. Più precisamente nel canale artificiale che passa sotto il ponte dell'alta velocità, all'altezza della Cascina Borella.

Erano stati alcuni operai che lavoravano in un cantiere lì vicino a segnalare il mezzo giorni fa e a chiamare i soccorsi. A quanto pare, quella non era la prima volta che il 48enne faceva perdere le proprie tracce.