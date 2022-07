Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni a Cassina de’ Pecchi Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, a Cassina de’ Pecchi è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 25 anni.

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, a Cassina de' Pecchi è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 25 anni. La macabra scoperta è avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana, in via Gramsci. Il giovane, secondo quanto comunicato dagli inquirenti precipitatisi sul posto insieme al personale medico del 118, si sarebbe tolto la vita impiccandosi a un albero.

Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni a Cassina de' Pecchi

A segnalare la presenza del corpo senza vita del giovane, alcuni passanti. A nulla sono serviti gli sforzi degli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Al loro arrivo, purtroppo, il giovane era già spirato. I carabinieri non hanno dubbi: si tratta di suicidio. Secondo quanto riportato, il venticinquenne sarebbe un cittadino originario del Bangladesh visto nell'ultimo paio di settimane nel parchetto della zona, a volte anche di notte. In via Gramsci, dove è stato trovato il corpo del ragazzo, sono arrivati anche alcuni suoi parenti.

Donna uccisa stamattina a Cadorago, fermato il compagno

Nel mattino di oggi, lunedì 25 luglio, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Cadorago, nel Comasco. Per l'assassinio è stato fermato il compagno, un 37enne, arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Sul caso stanno indagando i carabinieri, allertati dai vicini di casa della coppia a seguito di forti urli provenire dall'abitazione dei due. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, che hanno avviato tutti i rilievi del caso nell'appartamento teatro del delitto, l'omicidio della donna sarebbe arrivato a seguito di una violenta lite. I paramedici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.