Trovato il cadavere di un migrante nel vagone di un tir: il rimorchio era partito dalla Turchia Il corpo di un uomo è stato trovato nel rimorchio di un tir. Il ritrovamento è avvenuto in un parcheggio in provincia di Cremona. Sembrerebbe trattarsi di un uomo tra i 35 e i 40 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Il corpo di un uomo è stato trovato nel rimorchio di un tir. Il ritrovamento è avvenuto nel parcheggio del polo logistico di Agnadello, comune in provincia di Cremona. Per il momento non si è ancora riusciti a identificare la vittima: da un primo accertamento sembrerebbe trattarsi di un uomo tra i 35 e i 40 anni.

La vittima potrebbe essere salita sul camion all'insaputa del conducente

Del caso è stata avvisata la Procura competente sul territorio di Cremona che ha così deciso di aprire un'indagine. In base a una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere salita sul camion senza che il conducente possa essersene accorto. L'uomo poi potrebbe essere morto per il caldo e l'assenza di cibo e acqua. L'autopsia potrebbe chiarire presto le cause della morte.

Il camion era partito dalla Turchia

Dalle indagini condotte dai carabinieri, sembrerebbe che il camion sia partito dalla Turchia e che fosse stato imbarcato alcuni giorni fa. Non appena arrivato in provincia di Crema, il mezzo è stato portato lungo la Bergamina dove si trovano alcuni capannoni che sono stati utilizzati proprio per scaricare la merce. In quel momento è stata fatta la macabra scoperta e sono stati quindi allertati i soccorsi.

Potrebbe trattarsi di un immigrato curdo o siriano

I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Per il momento resta sconosciuta anche l'ora e la data della morte: l'autopsia potrebbe chiarirla. Inoltre non ci sarebbe alcuna notizia certa circa la nazionalità della vittima: considerato da dove arrivava il contenair, potrebbe trattarsi di un immigrato curdo o siriano.