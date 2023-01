Trovati quattro migranti nel cassone di un tir: uno di loro ha solo 15 anni Quattro migranti sono stati trovati nel cassone di un furgone a Vignate, comune in provincia di Milano. Il conducente ha sentito alcuni rumori e quando ha aperto, ha trovato i quattro. Il più giovane avrebbe appena 15 anni.

Sono stati trovati quattro migranti afghani nel container di un camion a Vignate, comune in provincia di Milano: a scovarli è stato il conducente che ha sentito alcuni rumori nel cassone. All'interno c'erano un ragazzo di 25 anni, uno di 24 anni, uno di 22 anni e infine, il più giovane, un ragazzino di appena quindici anni. Il camionista, un uomo di cinquant'anni, ha allertato le forze dell'ordine.

Così come riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", il camion era partito da Trieste ed era diretto da Milano. I militari, intervenuti nella ditta di trasporti e logistica che si trova in via privata Cassanese al civico 10, stanno cercando di ricostruire il tragitto del mezzo per capire da dove provenisse il container. Ovviamente sembrerebbe che il conducente, considerato anche che ha anche chiamato i carabinieri, non era a conoscenza della loro presenza.

I dieci migranti trovati nel cassone di un furgone

L'episodio ricorda quanto avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorso quando sono state arrestate due persone per favoreggiamento della immigrazione clandestina: si tratta di un ragazzo di 21 anni e un altro di diciotto anni. Su un furgone sono stati trovati dieci migranti bangladesi, che avevano tra i 19 e i 39 anni, che sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione.

Dalle indagini è emerso che avevano attraversato l'Europa dai Balcani e fino al confine italo-sloveno. Avrebbero inoltre pagato quattrocento euro per essere portati da Milano e fino in Francia. Il 21enne è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore. Per il 18enne è stato invece previsto l'obbligo di dimora.