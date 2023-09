Trova più di mille reperti archeologici e li tiene in casa, 70enne denunciato per ricettazione Un mantovano 70enne ha trovato scavando negli anni monete e altri reperti archeologici. I carabinieri lo hanno individuato in un mercato dell’antiquariato e in casa sua hanno trovato più di mille oggetti preziosi.

A cura di Enrico Spaccini

Alcune monete sequestrate nell’abitazione di Mantova del 70enne (foto da carabinieri)

Un 70enne di Mantova è stato denunciato per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di più di mille reperti di natura archeologica. I primi controlli erano scattati nei mercati e nelle fiere di antiquariato, dove erano stati sequestrati attrezzi per gli scavi, ma poi in casa dell'uomo sono stati trovati centinaia di oggetti in bronzo e altri metalli, circa 600 monete in oro e argenti e altri reperti vari. La maggior parte dei manufatti risalgono alle prime forme di monetazione conosciuta in ambito padano (VI-V secolo a.C), altri invece all'età romana, medievale fino al XIX secolo.

I carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale di Monza con parte degli oggetti sequestrati

I controlli ai mercati dell'antiquariato

Durante un'attività di controllo nei mercati di antiquariato, i carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale di Monza hanno individuato il 70enne che aveva con sé attrezzi e materiale vario specifico per ricerche e scavi di ogni tipo. Con sé, inoltre, aveva alcune palle per avancarica in metallo e circa 200 oggetti in bronzo e metallo, oltre ad alcuni bronzetti e vasi in terracotta.

Così i militari, coordinati dall'autorità giudiziaria di Mantova e in collaborazione con i funzionari archeologici della Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, hanno deciso di proseguire le indagini perquisendo l'abitazione dell'uomo.

Il piccolo museo allestito in casa dal 70enne

Alcune monete sequestrate (foto da carabinieri)

Nella casa del 70enne, nel Mantovano, sono state trovate circa 600 monete in oro, argento e altre leghe, in eccellente stato di conservazione risalenti a diverse epoche. Alcune di queste, ad esempio, sono da attribuire alla regione padana del VI-V secolo a.C., altre all'epoca romana e quelle successive come quella tardoantica e medievale.

Non solo, in una specie di piccolo museo che aveva allestito nella sua abitazione, il 70enne aveva piazzato anche diversi manufatti in ceramica e piombo, poi anche fibule, spille, anelli e pendenti dall'età protostorica e romana, fino al XX secolo. In tutto, si tratta di oltre mille reperti di natura archeologica che il 70enne avrebbe recuperato nelle sue attività di scavo. Tuttavia, trattandosi di beni culturali appartenenti allo Stato, l'uomo è stato denunciato per ricettazione e impossessamento illecito.