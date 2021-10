Trenord premia chi compra biglietti e abbonamenti digitali: in palio monopattini e bici elettriche Trenord premia chi compra biglietti e abbonamenti digitali. In palio buoni Amazon da 50 euro, bicilette e monopattini elettrici che possono essere portati anche a bordo del treno. In base al tipo di biglietto si potranno ricevere uno o più codici per partecipare al concorso “Vinci in partenza”.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Buoni Amazon, bike pieghevoli e monopattini elettrici. Sono questi i premi che Trenord metterà a disposizione per i clienti che, comprando in digitale biglietti e abbonamenti, parteciperanno al concorso "Vinci in partenza". Per promuovere l’acquisto online, da oggi e fino al 30 novembre 2021, chiunque acquisti il suo titolo di viaggio sul sito trenord.it e sull’App Trenord potrà vincere buoni Amazon dal valore di 50 euro per lo shopping online, oltre a mezzi di trasporto elettrici come e-bike pieghevoli e monopattini.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso basta comprare sul sito trenord.it o sull’App il titolo di viaggio prescelto e una volta completato l’acquisto, si riceverà via mail un codice di gioco, se si è acquistato un biglietto per una corsa semplice, due codici per i carnet da dieci corse e per gli abbonamenti settimanali; tre per i mensili e i trimestrali; quattro per gli annuali. Il passaggio successivo è la registrazione sul sito dedicato all’iniziativa "vinciinpartenza.trenord.it", dove si dovrà inserire i codici gioco. I fortunati vincitori riceveranno un'immediata comunicazione del premio assegnato. Si potrà partecipare al concorso comprando biglietti ordinari e carnet ferroviari e STIBM, biglietti giornalieri STIBM, abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali e annuali sia ferroviari che integrati. Non potranno invece essere utilizzati per partecipare all'estrazione dei premi i biglietti speciali Gite in treno, quelli da/per l’aeroporto di Malpensa e quelli transfrontalieri. Ogni giorno saranno messi in palio dieci premi, tra buoni Amazon per gli acquisti online, e-bike pieghevoli e monopattini elettrici, scelti anche perché possono essere trasportati a bordo del treno.