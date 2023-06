Treni del mare 2023 da Milano e Bergamo in Liguria: orari e fermate Trenord per Ventimiglia e La Spezia Fino a domenica 24 settembre è attivo il servizio Treni del mare di Trenitalia e Trenord. Ogni sabato, domenica e giorno festivo cinque linee collegano Milano e altre città lombarde con la riviera ligure.

A cura di Enrico Spaccini

A partire dal primo giorno di aprile sono tornati attivi i Treni del mare che permettono ai turisti lombardi di arrivare con più facilità alle spiagge liguri il sabato, la domenica e i giorni festivi. Il servizio sarà attivo fino a domenica 24 settembre e collega Milano, ma anche Bergamo, Como, Gallarate, Pavia, Voghera, Monza e Seregno direttamente alla Riviera di Levante e di Ponente. L'offerta è di cinque corse al giorno, andata e ritorno, messe a disposizione da Trenitalia e da Trenord. Tutte partono alle prime ore del mattino, dalle 5:56 per la tratta Milano – Taggia Arma, alle 8:22 per la Gallarate – Ventimiglia, mentre il rientro è in serata dopo le 21.

Treni del mare da Milano e Bergamo a Ventimiglia e Taggia Arma: orari e fermate

Le tratte che collegano Milano, Bergamo e Gallarate a Taggia Arma e Ventimiglia passano quasi tutte per le stesse stazioni. In particolare, anche per Pavia, Voghera e Pietra Ligure.

Milano Porta Garibaldi – Taggia Arma (andata: 5:56-10:08, ritorno: 18:35-22:47)

Milano Lambrate

Milano Rogoredo

Pavia

Voghera

Tortona

Arenzano

Varazze

Savona

Spotorno-Noli

Finale Ligure Marina

Pietra Ligure

Loano

Albenga

Alassio

Andora

Diano

Imperia

Taggia Arma

Bergamo – Ventimiglia (andata: 7:07-11:45, ritorno: 18:25-23:27)

Bergamo

Verdello-Dalmine

Treviglio Ovest

Milano Rogoredo

Pavia

Voghera

Tortona

Arenzano

Varazze

Savona

Spotorno-Noli

Finale Ligure Marina

Pietra Ligure

Loano

Ceriale

Albenga

Alassio

Andora

Diano

Imperia

Taggia Arma

Sanremo

Bordighera

Ventimiglia

Gallarate – Ventimiglia (andata: 8:22-13:43, ritorno: 16:35-22:14)

Gallarate

Busto Arsizio FS

Legnano

Rho

Milano Porta Garibaldi

Milano Lambrate

Milano Rogoredo

Pavia

Voghera

Tortona

Arenzano

Cogoleto

Varazze

Savona

Spotorno-Noli

Finale Ligure Marina

Borgio Verezzi

Pietra Ligure

Loano

Borghetto S. Spirito

Ceriale

Albenga

Alassio

Andora

Diano

Imperia

Taggia Arka

Sanremo

Bordighera

Ventimiglia

Orari e fermate dei Treni del mare di Trenord per La Spezia

Per chi da Milano o Como intende raggiungere La Spezia, può fermarsi anche alle stazioni di Genova, o Chiavari. In entrambi i casi, i convogli per il ritorno parte alle 18:10.

Milano Porta Garibaldi – La Spezia (andata: 8:22-12:56, ritorno: 18:10-21:00)

Milano Porta Garibaldi

Milano Lambrate

Milano Rogoredo

Pavia

Voghera

Tortona

Genova Piazza Principe

Genova Brignole

Genova Nervi

Recco

Camogli S. Fruttuoso

S. Margherita Ligure

Rapallo

Zoagli

Chiavari

Lavagna

Cavi

Sestri Levante

Moneglia

Deiva Marina

Levanto

Monterosso

La Spezia Centrale

Como San Giovanni – La Spezia (andata: 7:14-12:56, ritorno: 18:10-22:45)

Como S. Giovanni

Como Camerlata

Seregno

Monza

Milano Lambrate

Milano Rogoredo

Pavia

Voghera

Genova Piazza Principe

Genova Brignole

Recco

Camogli S. Fruttuoso

S. Margherita Ligure

Rapallo

Chiavari

Sestri Levante

Levanto

La Spezia Centrale

Dove acquistare i biglietti per i Treni del mare: i prezzi

I biglietti per i Treni del mare si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, nei punti vendita e alle self-service Trenitalia. Si possono acquistare anche sul sito trenitalia.com, ma non è consentita la prenotazione.