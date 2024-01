Travolto e ucciso da un’auto, la famiglia di Agostino Gualdi: “Aiutateci a trovare quell’uomo” Non è stato ancora individuato l’automobilista che il 3 dicembre scorso ha travolto e ucciso Agostino Gualdi. Il 65enne era stato trovato agonizzante a bordo strada nel Monzese, dopo che il suo Labrador era riuscita a tornare a casa da sola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono passati quasi due mesi da quando Agostino Gualdi è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano. Il 65enne era ricoverato là da sei giorni, da quando nella tarda mattinata di domenica 3 dicembre è stato travolto da un'auto in via Comacina a Verano Brianza (in provincia di Monza e Brianza). A farlo trovare in condizioni critiche a bordo strada era stata Lady, la Labrador femmina della sua compagna anche lei rimasta ferita nell'incidente.

Una coppia di ragazzi l'aveva notata mentre camminava verso casa, a Giussano, e l'ha seguita fino al portone. Dopodiché, però, sono andati via. Le indagini sulla morte di Gualdi sono ancora in corso e risulta che quei quattro giovani non sono mai stati identificati. "Vogliamo chiedere il loro aiuto", si legge in un appello condiviso via social dai familiari del 65enne, "per poter determinare l'arco temporale di alcuni eventi di quella giornata, qualsiasi dettaglio sarebbe prezioso".

L'incidente a Verano Brianza

Gualdi stava passeggiando a Verano Brianza insieme a Lady. Erano quasi arrivati all'altezza di un percorso pedonale, quando un'auto li ha travolti. Due persone sono accorse per vedere cosa fosse accaduto, appena in tempo per vedere l'automobilista scendere dall'auto, mettere due dita sul collo del 65enne per verificare che ci fosse ancora battito, e andarsene senza chiamare i soccorsi.

Vista la concitazione del momento, i due testimoni non lo hanno visto andar via e così non sono riusciti nemmeno a memorizzare la marca e la targa della vettura. Si sa solo che era "un’auto nuova e scura" e che l'uomo alla guida era giovane.

I quattro giovani che hanno seguito Lady

Nel frattempo, anche Lady si era allontanata. Due coppie di giovani l'hanno vista correre in strada, ferita, senza il suo padrone. Seguendola, hanno raggiunto una villa multifamiliare di Giussano. Dopo aver scambiato qualche parola con i padroni di casa, si sono allontanati. Poco dopo, Gualdi è stato ritrovato agonizzante a bordo strada.

Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. Tuttavia, oltre a Lady che corre, sono state inquadrate anche numerose auto in movimento. Per questo motivo i parenti del 65enne, ora, stanno cercando quei quattro giovani. Con altri dettagli, infatti, si potrebbe restringere il campo delle ricerche: "Se per esempio fosse fuggito prima lui del cane, potremmo escludere tutti i fotogrammi con le auto che passano dopo Lady e viceversa", ha spiegato al Corriere della Sera Maria Grazia Sposari, compagna della vittima.

La speranza di Sposari è che l'automobilista che ha travolto e ucciso Gualdi si costituisca: "Io al posto suo sarei distrutta", ha commentato: "La morte di Agostino deve servire a qualcosa, anche solo a far alzare il piede dall’acceleratore a qualcuno".