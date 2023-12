Labrador ferito torna a casa da solo e fa trovare il padrone a bordo strada investito da un’auto Un 65enne di Verano Brianza (Monza) è stato investito in via Comasina mentre era a passeggio con il suo cane. È stato proprio il Labrador, tornato a casa solo e ferito, a far insospettire i familiari della vittima che lo hanno trovato agonizzante a bordo strada.

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un Labrador è tornato a casa da solo, ferito, dopo essere uscito per una passeggiata con il suo padrone in via Comasina, a Verano Brianza (in provincia di Monza e della Brianza). Notando il comportamento insolito dell'animale, i familiari dell'uomo hanno capito che qualcosa non andava e si sono messi in cammino per lo stesso tratto di strada. Poco dopo lo hanno trovato agonizzante a bordo strada, nascosto agli altri automobilisti a causa dell'erba alta: era stato investito e il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso.

Si tratta di Agostino Gualdi, un 65enne di origini bergamasche ma che ormai da una decina di anni vive in Brianza con la sua famiglia e il loro Labrador. Dal primo pomeriggio di domenica, 3 dicembre, è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato trasportato con la massima urgenza e in condizioni gravissime. I carabinieri di Seregno sono al lavoro per rintracciare l'auto pirata, operazione che non sembra facile dato che in quel tratto non ci sono telecamere di sorveglianza. Inoltre, non ci sarebbero particolari segni visibili sull'asfalto e le poche testimonianze sono confuse.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora, pare che il conducente del veicolo si sia fermato appena dopo l'impatto. Una volta sceso dall'auto, avrebbe dato un'occhiata intorno forse per valutare l'entità dell'incidente che era appena capitato. Invece di prestare soccorso a Gualdi e al suo cane, però, sarebbe risalito a bordo per poi allontanarsi senza dare l'allarme. C'è chi ha raccontato che quella macchina era di colore "scuro", ma le indagini sono ancora in corso.