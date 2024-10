Travolge un 17enne con l’auto dopo averci litigato: 26enne arrestato per tentato omicidio

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 26enne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri di Garlasco (in provincia di Pavia). Il giovane sei mesi fa, ad aprile, avrebbe travolto volontariamente con la sua auto un 17enne in un parcheggio. Subito dopo, avrebbe cercato di investirlo un'altra volta mentre era disteso sull'asfalto privo di sensi. Alcune persone che avevano assistito alla scena erano riuscite a trarre in salvo il minorenne spostandolo sul marciapiede. Il 26enne, su disposizione del gip del Tribunale di Pavia, ora si trova recluso nel carcere di Torre del Gallo.

La lite e l'investimento nel parcheggio di Garlasco

Erano le 4:40 del 7 aprile quando Alban Haka, un 26enne di origine albanese, ha travolto con la sua auto un 17enne nel parcheggio del McDonald's di Garlasco. In un primo momento si era pensato a un incidente, con il minorenne che sarebbe stato investito inavvertitamente da un'auto che stava facendo retromarcia. Subito dopo, però, il 26enne aveva ripreso la marcia e a tutta velocità aveva provato a travolgere il 17enne un'altra volta quando, ormai, era disteso sull'asfalto privo di sensi.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Comando locale, non si è trattato di un incidente. Il 26enne, poco prima dell'investimento, aveva litigato con il 17enne all'interno della vicina discoteca ‘Le Rotonde'. La discussione tra i due era poi proseguita all'esterno del locale e, infine, all'interno del parcheggio del fast food.

Le condizioni del 17enne e l'arresto del 26enne

Il 17enne, soccorso da alcuni presenti, era stato poi trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia con la massima urgenza. Là è stato curato e poi dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Sei mesi dopo, su richiesta dei carabinieri e della Procura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha disposto a carico del 26enne la custodia cautelare in carcere. Ora Haka si trova nel carcere di Torre del Gallo di Pavia con l'accusa di tentato omicidio.