Tragico incidente a Vermezzo, motociclista si scontra contro un’auto e muore: inutili i soccorsi Un motociclista di età compresa tra i 20 e i 30 anni è morto nella mattinata di oggi, venerdì 21 gennaio, a Vermezzo con Zelo, paese della provincia di Milano.

Immagine di repertorio

Un motociclista di età compresa tra i 20 e i 30 anni è morto nella mattinata di oggi, venerdì 21 gennaio, a Vermezzo con Zelo, paese della provincia di Milano. Secondo quanto comunicato, l'uomo è rimasto vittima di un violento incidente lungo la strada provinciale 30 che non gli ha lasciato scampo.

Motociclista muore in un incidente stradale

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9 quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, allertata da alcuni testimoni del sinistro, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Con gli operatori sanitari sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della polizia locale che hanno riorganizzato il traffico. L'équipe medica arrivata sul luogo dell'incidente ha trovato il centauro a terra con gravissimi traumi. Nel tentativo di stabilizzarne le condizioni, il personale sanitario ha cercato di caricarlo in ambulanza per trasferirlo rapidamente al pronto soccorso ma purtroppo l'uomo è deceduto prima dell'arrivo in nosocomio.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello schianto

Sull'incidente stanno ora indagando i carabinieri e gli agenti della locale che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Diversi gli operatori al lavoro per effettuare i rilievi necessari. Secondo quanto comunicato sinora, la moto sulla quale la vittima viaggiava si è scontrata con un'automobile, il cui conducente è uscito illeso dallo scontro. In tilt la circolazione stradale: per agevolare gli altri automobilisti, sia gli agenti della locale che i militari stanno coordinando le operazioni.