Tragedia a Centenaro, deltaplano a motore precipita: morto il pilota

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 11 dicembre, a Centenaro, in provincia di Brescia. Poco prima delle 15 un deltaplano a motore è precipitato distruggendosi al suolo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il pilota che è morto sul colpo. L'incidente aereo si è verificato all'altezza di via Panizze, nelle campagne lonatesi.

Ancora ignote le cause che hanno portato alla caduta del deltaplano. Della vittima, invece, si sa che era un uomo di circa sessant'anni residenze in zona. L'impatto col suolo si sarebbe verificato poco dopo la partenza: il pilota si sarebbe infatti levato in volo in una zona poco distante dal luogo dell'incidente. A dare l'allarme, alcuni residenti della zona che hanno assistito alla scena. Sul posto si sono immediatamente precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al pilota è stato vano.

L'uomo è stato dichiarato deceduto in loco. Sul posto sono arrivati anche gli uomini e le donne dei vigili del fuoco di Desenzano e i carabinieri della Compagnia locale. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il deltaplano si sarebbe conficcato nel terreno. I testimoni avrebbero riferito di aver visto le ali del deltaplano a motore richiudersi su se stesse. Ciò potrebbe aver provocato la perdita di quota e il successivo impatto. Le forze dell'ordine proseguiranno le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato alla tragedia.