Traffico di droga da Marocco e Sud America: arrestati anche alcuni ultras del Milan Sono accusati di aver importato droga dal Marocco e dal Sud America. Per questo motivo stamane sono scattate otto misure cautelari, anche per alcuni ultras della Curva Sud del Milan.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Secondo le accuse trasportavano grossi quantitativi di droga dal Marocco e dal Sudamerica e per questo, nella mattinata di oggi, venerdì 17 dicembre, sono scattate otto misure cautelari, tra cui figurano anche alcuni ultras della Curva Sud del Milan. Tre indagati sono stati portati in carcere mentre altri quattro sono al momento agli arresti domiciliari e uno ha l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. In seguito alle indagini condotte dalla procura di Milano sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni riconducibili alle otto persone coinvolte, nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.

Altri arresti per spaccio di droga: fermata banda internazionale

L'operazione di oggi arriva pochi giorni dopo gli arresti che hanno fermato un sodalizio criminale che comprendeva membri provenienti dalla Cina, dal Marocco, dall’Albania e dall’Italia, con persone dalla Calabria alla Liguria, arrivando anche in Campania, Piemonte, Lombardia e Puglia. Le indagini avevano permesso di individuare un sistema di parole chiave abbastanza originale. Quella principale per indicare le diverse partite di droga era "Menù di carne o vegetariano?", dove per carne s'intendeva l'hashish e per vegetariano la marijuana. I soldi che si ricavavano dallo spaccio venivano spediti in normali bagagli a Hong Kong e da lì poi venivano rimessi in circolo attraverso diversi bonifici che arrivavano in Marocco. Qui poi in seguito venivano investiti in attività apparentemente legali, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, ma in realtà servivano da copertura per finanziare l'organizzazione criminale.