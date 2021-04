Tracce di coronavirus su bus di una linea privata: intervento del Nas in provincia di Varese

I carabinieri del Nas hanno svolto controlli in tutta Italia per verificare la presenza del Coronavirus sui mezzi pubblici e nelle stazioni di bus e treni. In provincia di Varese è risultato positivo un tampone prelevato su un bus di linea di un’impresa privata. Per questo sono scattate le procedure di sanificazione su tutti i veicoli della flotta.