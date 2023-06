Tornano liberi Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, i calciatori accusati di violenza sessuale Tornano in libertà Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, i calciatori 23enni accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza americana nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano. I due avevano l’obbligo di dimora a Livorno, e il divieto di non uscire di casa dalle 20 alle 8.

Federico Apolloni e Mattia Lucarelli

Tornano in libertà Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, i calciatori 23enni accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza americana nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano: i due avevano l’obbligo di dimora a Livorno e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 8. Per il gup, che ha revocato la misura cautelare, è ormai caduto infatti il rischio di reiterazione del reato.

Da accertare lo stato di alterazione della ragazza

Per Lucarelli e Apolloni, alla fine di settembre, si aprirà l'udienza preliminare. La difesa ha dato intanto mandato ai propri consulenti di accertare lo stato di alterazione della ragazza durante la notte della presunta violenza: l'intenzione è stabilire quanto fosse ubriaca, e se quindi fosse o meno in grado di dare il consenso. "Era consenziente, il clima era scherzoso", hanno sempre dichiarato infatti i due sportivi, entrambi in forze al Livorno. "Non è stata forzata in alcun modo, lei stessa era estroversa ed esuberante".

La versione della studentessa americana

Anche da parte della Procura è attesa una consulenza per dimostrare, a conferma della ricostruzione accusatoria, che la studentessa, per via dei drink, era stordita al punto da non essere minimamente lucida. "Continuavo a dire no, che questo non poteva succedere", era stato il racconto della giovane, che avrebbe conosciuto i due (insieme ad altri tre giovani, indagati a piede libero) durante una serata in una discoteca di Milano. "Ero congelata, dicevo di voler tornare a casa", le sue parole. Confermate per ora da un video girato quella notte dagli stessi ragazzi.