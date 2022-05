Torna in carcere Alessandro Maja. “Ha saputo del figlio uscito dal coma e ha sorriso” “Alessandro Maja, quando ha saputo che il figlio Nicolò ha dato lievi segni di miglioramento, ha reagito con una parvenza di sorriso”, ha detto l’avvocato dell’omicida. “Ma vive in un mondo tutto suo: quando non è sedato realizza e sta male”

Alessandro Maja (57 anni)

Oggi pomeriggio è tornato in carcere Alessandro Maja, che la notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi ha assassinato a colpi di martello e cacciavite la moglie Stefania Pivetta e la figlia minore Giulia nella loro villetta di Samarate, in provincia di Varese. Fino a questo momento era ricoverato nel reparto di Psichiatria di Monza. "Ho letto sul web la notizia di Nicolò, che sta uscendo dal coma", ha detto l‘avvocato Enrico Milani a Fanpage.it. "Così abbiamo comunicato ad Alessandro Maja che il figlio ha dato segni di miglioramento, che ha mosso un dito, e lui ha reagito con una parvenza di sorriso. Un cenno con il viso, quasi di contentezza. Ma è come se vivesse in un mondo tutto suo, è pesantemente sedato e non è molto presente". E sulle attuali condizioni del killer ha precisato: "Ci ha detto che sta assumendo circa 15 pastiglie al giorno. Probabilmente seguirà ancora una terapia, è necessaria. Quando non è sedato realizza quanto successo, e sta male".