Torna a casa dopo l’incidente Gioacchino Fittipaldi, atleta del team Zanardi: “È meraviglioso” Dopo tre mesi di ricovero e diversi interventi è finalmente tornato a casa Gioacchino Fittipaldi, atleta paralimpico 28enne del team di Alex Zanardi. Fittipaldi lo scorso 20 maggio era stato investito da un camion a Rozzano mentre era sulla sua handbike. “Sono riuscito a riprendermi e spero capiterà lo stesso ad Alex”, ha detto in un’intervista al quotidiano “Il Giorno”.

A cura di Francesco Loiacono

"Essere vivo e non aver perso la gamba è meraviglioso". Esordisce così, intervistato dal quotidiano "il Giorno", Gioacchino Fittipaldi, atleta paralimpico di 28 anni che lo scorso 20 maggio subì un grave incidente stradale mentre era sulla sua handbike a Rozzano, nel Milanese. Dopo tre mesi di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano e diversi interventi, Gioacchino è finalmente tornato a casa e non nasconde la sua gioia e il suo desiderio più grande: ritornare quanto prima su una handbike, un mezzo nuovo dal momento che l'altro è andato distrutto nell'incidente.

Con la sua bici il ragazzo originario della Basilicata e trapiantato da tempo a Milano ha partecipato ai campionati di paraciclismo ed è entrato nell'orbita di Obiettivo 3, team creato da Alex Zanardi in vista delle Paralimpiadi di Tokyo. Manifestazione che il 28enne ha dovuto guardare in tv, in attesa magari di poter partecipare alla prossima edizione. Nel frattempo Fittipaldi si gode il rientro a casa (avvenuto il 14 agosto), ha ricominciato a lavorare in banca e potenzia i muscoli in vista della ripresa degli allenamenti, che potrà avvenire solo quando i medici gli toglieranno il fissatore e le viti che al momento tengono a posto il suo femore.

Sono riuscito a riprendermi e spero capiterà lo stesso ad Alex

Come il suo mentore Zanardi, anche Fittipaldi ha subito due gravi incidenti: il primo, avvenuto in motorino nel 2017, lo lasciò paralizzato dalla vita in giù. Nel secondo, sul quale le indagini sono ancora in corso, ha rischiato la vita. Già pochi giorni dopo era stato lui stesso a rassicurare tutti su Facebook: Ci tenevo a ringraziare tutti per i tantissimi messaggi che sto ricevendo in queste ore oltre a rassicurarvi sulle mie condizioni fisiche: ho qualche ‘ammaccatura' qui e lì ma anche questa volta è andata bene". Tra coloro che gli hanno manifestato vicinanza c'è stata anche la moglie di Zanardi, Daniela: "Mi sono sentito un po' in colpa per aver dato a questa famiglia, che già soffre per le condizioni di Alex, una preoccupazione in più. Ma sono stato molto contento dopo la chiacchierata perché mi ha dato tanta forza. Sono riuscito a riprendermi e spero capiterà lo stesso ad Alex", ha detto nella sua intervista al quotidiano milanese.