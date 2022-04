Terrore sul treno per Milano: ragazzi presi a calci e pugni e rapinati da due giovani Due ragazzi, uno appena maggiorenne e l’altro minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina. Hanno picchiato dei coetanei su un treno per Milano per portar via pochi spiccioli.

A cura di Francesco Loiacono

Hanno preso a calci e pugni alcuni ragazzi e li hanno rapinati di pochi spiccioli. Si sono vissuti momenti di terrore nel pomeriggio dello scorso sabato, 2 aprile a bordo del treno delle Ferrovie nord Camnago-Milano Cadorna. Protagonisti in negativo del pomeriggio movimentato sono stati due baby rapinatori uno appena maggiorenne e l'altro ancora minorenne, che hanno preso di mira alcuni coetanei che stavano ritornando a casa.

I due baby rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri quando il treno si è fermato

I due non hanno esitato a colpirli con calci e pugni per rapinarli dei pochi spiccioli che una delle vittime custodiva in tasca. Dopo la colluttazione e la rapina i due responsabili sono scappati, cercando riparo in un altro vagone. Nel frattempo però gli altri viaggiatori, che avevano assistito all'episodio, hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri e hanno anche avvertito il capotreno. Il convoglio è stato fermato alla stazione di Bovisio Masciago, dove si sono fatti trovare i militari dell'Arma. Una volta che il treno si è fermato i due giovani rapinatori sono scesi e hanno cercato di scappare nelle vie vicine alla stazione, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarli. Dopo essere stati riconosciuti dalle loro vittime per i due ragazzi è scattato l'arresto con l'accusa di rapina. Il sostituto procuratore di turno della Procura di Monza ha disposto il carcere per il maggiorenne, un cittadino italiano: analoga decisione è stata presa dalla Procura per i minorenni di Milano per quanto riguarda il minore coinvolto nella vicenda di cronaca, un ragazzo egiziano.