Tentata il furto in una casa ma viene sorpreso dalla proprietaria: fermato un 23enne ubriaco Un ragazzo di 23 anni ubriaco è stato fermato con l'accusa di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale: è stato sorpreso dalla proprietaria di casa mentre cercava di entrare nel suo garage.

A cura di Giorgia Venturini

Un ladro è entrato in una casa completamente ubriaco e ha cercato di afferrare qualcosa per poi fuggire via. Ma è stato sorpreso dalla proprietaria di casa che ha sentito i rumori e ha chiamato i carabinieri. Alla fine a Berbenno in Valtellina i militari hanno fermato un ragazzo di 23 anni.

I fatti sono accaduti poco prima dell'alba di domenica 8 settembre. Stando alla ricostruzione di quanto successo, una residente è stata svegliata dai forti rumori provenienti dal garage della propria abitazione. Subito è andata a controllare cosa stava accadendo e nel box ha trovato un giovane che stava per entrare nella sua proprietà. La donna ha chiamato così i carabinieri che si sono precipitati sul posto: il 23enne una volta fermato ha provato ad aggredire i militari per poi darsi alla fuga. Senza riuscirci: ora dovrà difendersi dall'accusa di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era in evidente stato di alterazione a causa dell'abuso dell'alcol.