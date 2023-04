Gli portano via orologio, lui reagisce alla rapina e viene accoltellato al fianco: si cerca il responsabile Un uomo di 31 anni è stato accoltellato a un fianco dopo che ha cercato di reagire a una rapina: un uomo gli ha portato via un orologio dal valore di 10mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 31 anni è stato rapinato e accoltellato a Milano: l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, sabato 15 aprile 2023. Il trentunenne è stato portato in ospedale al Fatebenefratelli di Milano: fortunatamente non versa in gravi condizioni di salute. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.

Il 31enne è stato rapinato e accoltellato a un fianco

L'episodio si è verificato in via Vittor Pisani, una via che si trova in zona Stazione Centrale. La vittima è un uomo di 31 anni che è stato rapinato di un orologio – precisamente un Omega dal valore di circa diecimila euro – che, quando si è accorto di quanto stava accadendo, ha cercato di reagire ed è stato così colpito da un'arma da taglio. È stato ferito precisamente al fianco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che poco prima erano impegnati a risalire agli autori di un'altra rapina avvenuta in piazza Gobetti: due ragazzi – che avrebbero tra i 25 e i trent'anni – avevano infatti appena rapinato un 51enne seduto su una panchina. Anche in questo caso, avevano portato via un orologio dal valore di seimila euro.

Gli investigatori sono alla ricerca del responsabile

Mentre gli investigatori stavano svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e trovare elementi che potessero aiutarli a risalire all'identità del responsabile, il 31enne è stato soccorso dai medici e paramedici del 118. Gli operatori sanitari, dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale al Fatebenefratelli: fortunatamente non è in pericolo di vita.