Taxi si ribalta nella notte nel centro di Milano, tre persone ricoverate in ospedale Un taxi si è ribaltato nella notte tra il 18 e il 19 ottobre a Milano. A bordo si trovavano l’autista e due passeggeri che hanno dovuto ricorrere alle cure del medici. L’incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Rocambolesco incidente stradale nel centro di Milano nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre. Un taxi si è ribaltato in via Francesco Sforza, a pochi passi dal Policlinico di Milano.

Intorno a mezzanotte il taxi viaggiava su via Sforza con a bordo tre persone. Per cause ancora da accertare, a un tratto il mezzo si è ribaltato. Immediato l'intervento dei soccorritori inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia che hanno prestato le prime cure ai feriti.

L'autista del taxi e i due passeggeri a bordo al momento dell'incidente non hanno riportato gravi ferite. I volontari del 118 hanno provveduto a medicarli sul posto e trasferirli nei pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e del vicino Policlinico.

Leggi anche Accoltellato in centro a Brescia un ragazzo di 28 anni: ricoverato in ospedale con ferite alla gola

Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale. Secondo i rilievi effettuati dalla pattuglia giunta sul posto, nella carambola non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli oltre al taxi.