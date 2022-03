Suona “Imagine” davanti al Consolato ucraino a Milano: il messaggio di pace del musicista Davide Locatelli Il musicista Davide Locatelli ha suonato al pianoforte “Imagine” davanti al Consolato ucraino di Milano: il messaggio di pace arriva nel sesto giorni di bombardamenti in Ucraina.

A cura di Giorgia Venturini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il messaggio di pace oggi primo marzo davanti al Consolato di Milano è al pianoforte: il musicista Davide Locatelli ha suonato "Imagine", il famoso brano di John Lennon. Sulla sua pagina Instagram Locatelli ha pubblicato il video dell'esibizione: si vede lui che suona un piano a coda circondato da persone intente ad ascoltarlo. Sui social le immagini sono accompagnate dalla frase della canzone: "Imagine all the people, livin' life in peace". L'esibizione è proprio un grido alla pace: soprattutto perché in quegli stessi minuti in cui si è sentito il suono del piano a Milano, a Kiev e nel resto dell'Ucraina l'unico rumore è quello delle bombe. L'esibizione di Davide Locatelli non è l'unico momento di pace di oggi: alle 17 largo Marinai d'Italia è stato teatro di un flashmob in cui si è esibita l'accademia ucraina di balletto a sostegno del proprio Paese. Tutti, attraverso l'arte, chiedono che finiscano i bombardamenti in Ucraina e che si ritorni presto alla pace.

Chi è Davide Locatelli

Davide Locatelli è un pianista e compositore di 29 anni: fin da piccolo inizia a studiare pianoforte, grazie alle lezione del padre anche lui musicista. Nel 2013 e 2014 è impegnato in tournée negli Stati Uniti suonando in prestigiosi locali come il Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas. Sempre nel 2014 è tra i 60 finalisti di Sanremo. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi televisivi: come Tu si que Vales (la sua performance risulterà la 2 più cliccata del web), Wind Music Awards e All Togheter Now. Nel 2018 esce "Pirates of the Caribbean" il suo primo singolo prodotto da Sony Music che diventa rapidamente virale sul web, mentre nel 2020 esce il suo secondo brano originale, "Experience’", scritto insieme al maestro Roberto Rossi.