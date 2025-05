Studenti fanno lezione in moschea per conoscere l’Islam, ma esplode la polemica: cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Fonte: TikTok

"L'islam spiegato ai ragazzi". È questo il titolo del video che Abdullah Tchina, imam del centro islamico di Sesto San Giovanni, ha pubblicato sul suo profilo TikTok nel quale si vedono gli alunni di alcune scuole elementari e medie del territorio partecipare a una lezione in moschea. L'iniziativa ha, sin da subito, sollevato moltissime polemiche, in particolare quelle del sindaco Roberto Di Stefano e dell'eurodeputata e vice-segretaria della Lega Silvia Sardone.

L'incontro è stato strutturato intorno a una lezione sulla religione islamica nel corso della quale gli studenti hanno potuto fare alcune domande direttamente all'imam di Sesto San Giovanni. Un progetto che è nato con l'obiettivo di promuovere una "collaborazione e conoscenza reciproca" sul territorio, hanno spiegato i docenti e i responsabili del centro. Integrazione che, però, ha suscitato diverso polemiche.

Le polemiche della Lega: "Un'integrazione al contrario, indottrinamento"

"Troviamo inaccettabile che per l’ennesima volta ci siano attività scolastiche che prevedano gite o lezioni in moschea con un formato molto simile a una specie di indottrinamento dei più piccoli", è stata la denuncia di Silvia Sardone, eurodeputata e vice-segretaria della Lega. "Nessuno contesta l’utilità di conoscenza delle altre culture e delle altre religioni, ma ci troviamo di fronte a una deriva incomprensibile".

A rincarare la dose è stato poi il sindaco leghista di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha pubblicato un post su Facebook sulla questione. "Per anni la sinistra ha parlato di scuola laica, eppure stiamo assistendo a gite in luoghi di culto islamici con annesse lezioni da parte di imam durante le quali i nostri bambini vengono indottrinati secondo i principi dell’Islam".

"Ricordiamo che le comunità islamiche non hanno mai firmato un’intesa con lo Stato come fatto da altre confessioni", hanno aggiunto dal Carroccio. "Ci troviamo di fronte a un’integrazione al contrario che lascia veramente perplessi. Crediamo sia importante ribadire l’urgenza di non continuare a usare le scuole come laboratorio di islamismo”.

Ma non è finita qui. Perché il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha afferamato che la Lega andrà fino in fondo alla vicenda: "Per questo ho presentato un'interrogazione al ministro Valditara", ha concluso.