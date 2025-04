Studentessa di 20 anni bloccata e palpeggiata alla fermata del bus a Milano: ricercato un 26enne

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di venerdì 18 aprile una ragazza di vent'anni è stata molestata davanti a una fermata dell'autobus a Milano. La giovane stava andando a casa della zia e stava aspettando l'autobus in via Polesine, che si trova all'angolo con piazzale Corvetto attorno alle 20, quando è stata avvicinata da un gruppo di sette-otto giovani.

Uno di loro si sarebbe avvicinato a lei, l'avrebbe afferrata e spinta contro la vetrata della pensilina. In questo modo quindi l'avrebbe bloccata. L'avrebbe poi palpeggiata e avrebbe mimato atti sessuali. Il passaggio di alcune automobili, lo avrebbero fatto scappare.

La vittima sarebbe rimasta lì e avrebbe chiesto aiuto, in lacrime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, ai quali ha raccontato l'accaduto. Per lei non è stato necessario il trasferimento in ospedale. I militari hanno raccolto la sua testimonianza e si sono fatti fornire una descrizione del malvivente. Alcuni testimoni si sono avvicinati ai carabinieri e hanno spiegato di aver visto il giovane che cercava di nascondersi in alcuni negozi della piazza.

Gli investigatori hanno quindi chiesto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dei locali. Queste hanno permesso di risalire nitidamente al suo volto. I militari non sono riusciti a rintracciarlo, ma lo hanno comunque identificato: si tratta di un 26enne che era uscito dal carcere di San Vittore a fine febbraio. Nella giornata di ieri, sabato 19 aprile, è stato formalmente indagato in stato di irreperibilità proprio perché non è ancora stato trovato. Deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale.