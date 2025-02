video suggerito

Studentessa denuncia i bulli, tre minorenni vengono ammoniti dal Questore Dopo la denuncia all'Anticrimine della polizia tre minorenni sono stati convocati in Questura a Cremona insieme ai genitori. L'ammonimento per condotte riconducibili a bullismo è uno strumento recentemente introdotto con il Decreto Caivano.

Ha sopportato a lungo, per paura. Settimane e settimane di scherzi crudeli, minacce, violenza, continue richieste di denaro. Poi ha trovato il coraggio di denunciare chi da mesi, ogni giorno, la bullizzava tra i banchi di scuola. Così una 15enne di Cremona ha rivelato ai genitori cosa le stava accadendo, e con loro si è rivolta alla divisione Anticrimine della polizia di Stato per mettere finalmente un punto a quelle angherie.

Gli agenti hanno indagato e raccolto testimonianze: in questo modo il questore Ottavio Aragona ha disposto tre ammonimenti nei confronti di tre minorenni, ritenuti responsabili di bullismo. Ai ragazzini, convocati in Questura insieme ai loro genitori, è stato notificato il provvedimento accompagnato da una precisa spiegazione delle possibili ripercussioni legali della loro condotta, in particolare nel caso reiterassero episodi di sopraffazione tra minori.

L'avvertimento si estende alla possibilità che quei comportamenti vengano messi in atto nei confronti di altre persone e non solo della vittima che ha denunciato. Un avviso, in sostanza. E del resto, l'ammonimento per condotte riconducibili a bullismo è uno strumento di prevenzione recentemente introdotto dal legislatore con il Decreto Caivano, con l'obiettivo di "contrastare condotte vessatorie e violente attuate con modalità bullizzante dai minori nei confronti di altri minori", evitando che quel tipo di atteggiamenti "possano degenerare in fatti più gravi minandone il loro percorso educativo e di crescita".