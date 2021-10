Stadio San Siro: Sala, con Inter e Milan c’è la possibilità di trovare una mediazione Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo l’incontro avvenuto ieri con Inter e Milan, c’è “una possibilità di apertura, di trovare una mediazione” sul nodo dello stadio San Siro. Se le squadre infatti hanno da tempo presentato un progetto per l’abbattimento del Meazza, il Comune ha, fino adesso, rimandato la questione.

A cura di Simona Buscaglia

Uno dei nodi della città di Milano sembra che stia avviando verso una soluzione dopo lo stallo: oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento, ha parlato di un incontro positivo ieri con le squadre di Inter e Milan sul progetto di realizzazione del nuovo stadio. "È andato bene e secondo me c'è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione. Credo che ci rivedremo già in settimana, io penso si possa fare". Il dialogo con i club per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in città dovrà avere al centro la mediazione tra "la comprensibile necessità delle squadre di avere un impianto nuovo e la mia necessità di fare rispettare le regole – ha precisato Sala – che ci siamo dati, quindi di avere una costruzione sostenibile". Il primo cittadino ha poi però aggiunto che quando si troverà una soluzione: "Ci metteremo la faccia insieme io dal lato Comune e le due squadre e spiegheremo ai cittadini cosa si può e vuole fare".

I due club hanno presentato da tempo il progetto per il nuovo stadio

I due club hanno da tempo presentato uno studio che prevede l'abbattimento del vecchio impianto del Meazza e la riqualificazione della zona. Il Comune ha preso tempo modificando le volumetrie chieste dalle società e ponendo dubbi sulle concrete possibilità economiche. Il costo previsto per l'intero progetto è infatti di circa un miliardo di euro. Solo una settimana fa, in un'intervista a Fanpage.it, l'assessora all'ambiente Grandi, aveva precisato che sulla questione dello stadio: "Noi non sappiamo quanto Inter e Milan siano in grado di spingersi e se il loro progetto sia sostenibile economicamente anche per loro. Ovviamente sappiamo che ci sono progetti di ristrutturazione di San Siro che possono essere recuperati e integrati. Noi pensiamo che un intervento di questo tipo sia eccessivo in quel quartiere che può essere valorizzato diversamente dalla costruzione di centri commerciali". Il punto infatti è che se la neo assessora allo Sport Riva ha detto che serve accelerare, quello all'Urbanistica che c'è uno studio e non un progetto e la stessa Grandi che lo stadio "non è una priorità" e che si può rinnovare l'impianto corrente: sembra quindi difficile trovare una quadra.