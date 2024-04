“Spero si sia trattato di un incidente”: parla il figlio di Rita Trevisan, trovata morta in un canale a Bollate “Come ha fatto un’anziana a raggiungere questa zona impervia?”. Roberto Zara aveva denunciato la scomparsa della madre Rita Trevisan: la donna, dopo due mesi, è stata ritrovata senza vita a pochi chilometri dalla sua casa di Baranzate. “Ma ci auguriamo di chiudere presto un brutto capitolo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Zara (Fanpage.it)

"Speriamo si sia trattato di un incidente". Non crede fino in fondo all'ipotesi della tragica caduta in solitaria Roberto Zara, uno dei due fratelli che lo scorso 5 febbraio hanno denunciato l'improvvisa scomparsa dell'anziana madre, l'86enne Rita Trevisan: la donna, dopo due mesi, è stata oggi ritrovata senza vita all'interno di un canale a Bollate (Milano), a pochi chilometri dalla sua casa di Baranzate. "Avevo tutti degli altri pensieri molto più agghiaccianti ma spero proprio di essermi sbagliato", ha detto a Fanpage.it. "Non mi hanno mai fatto intendere ci fossero altre piste".

Resterà da stabilire, adesso, come abbia fatto la pensionata a finire proprio lì, dove è stata rinvenuta con il cappotto rosso che indossava il giorno del suo allontanamento. "Può essersi smarrita, aver perso l'orientamento. Sarà andata in panico…ma davvero non capisco come possa essere arrivata fino qui, nel canale", ha raccontato il figlio Roberto Zara. "Avevo battuto tutta questa zona durante le mie ricerche, ma non mi ero mai spinto fino a questo punto: a dire il vero non conoscevo neanche questo canaletto, mai asciutto. Era pur sempre una donna di 86 anni, come ha fatto a camminare in questa zona impervia? Come mai si è avventurata in quest'area?".

Ma non solo. È possibile che il cadavere si trovasse in un posto più nascosto a monte e che, a causa delle forti piogge di questi giorni, si sia spostato a causa dell'ingrossamento del fiume. "L'ha avvistato un operaio che lavorava in zona. Ma mi auguro davvero che possa essersi trattato di un incidente: una passeggiata finita male, con una caduta…e non qualcosa di peggio". Sul corpo è già stata disposta l'autopsia. "Nei prossimi giorni ci faranno sapere se ci sono state delle altre evidenze, però mi auguro di chiudere un capitolo e stare più sereni tutti quanti".

Leggi anche È di Rita Trevisan il corpo trovato dentro un canale a Bollate: i figli sul posto

E ancora. "Fisicamente la mamma era a posto. Certo, come tanti anziani difettava un po' di memoria a breve termine, prendeva tanti farmaci… ma non aveva patologie serie", la sua testimonianza. "Dicono che volesse raggiungere la casa della cugina, e mi auguro che sia così. Nessuno ha mai guardato qui, troppo selvaggio. E sì che conosco questa zona come le mie tasche".