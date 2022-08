Sparisce nel bosco per una notte, ricompare la mattina dopo: ha camminato senza sosta per 22 ore L’82enne ha camminato per 22 ore, percorrendo 8 chilometri e circa mille metri di dislivello mentre 90 soccorritori lo stavano cercando.

A cura di Beatrice Tominic

Si era allontanato da solo nel bosco per cercare i funghi e non si avevano sue notizie dalle 11 di venerdì scorso, 19 agosto: Franco Vicini Chilovi è riapparso in agriturismo alle 9 di sabato mattina, dopo aver camminato senza sosta per 22 ore. Ha percorso 8 chilometri e circa mille metri di dislivello mentre quasi un centinaio di persone lo stavano cercando. L'uomo, 82enne di Brescia, era scomparso dalla località Campolongo di Rotzo, nel Vicentino, gettando nello sconforto tutti i parenti.

L'allarme e le ricerche

L'uomo si era allontanato da solo verso il bosco in tarda mattinata, mentre gli amici stavano seguendo una strada di montagna. Non essendo rientrato per pranzo, però, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi e hanno subito allarmato le forze dell'ordine: oltre all'età avanzata, l'uomo è anche cardiopatico. Le ricerche sono partite immediatamente. I soccorritori, quasi un centinaio di persone, si sono messi sulle tracce dell'82enne. Novanta soccorritori, fra operatori del soccorso alpino provenienti da tutta la Delegazione Prealpi Venete, agenti della guardia di finanza con due elicotteri da Bolzano, volontari della Protezione Civile, carabinieri forestali, polizia locale ed unità cinofile e persino una delegazione speleologica del Cnsas si sono impegnati fino a notte inoltrata per rintracciare l'uomo. Dopo una pausa notturna, le operazioni sono riprese la mattina successiva.

Il ritrovamento

È proprio allora che l'uomo, verso le ore 9, è apparso nell'agriturismo. Nelle 22 ore precedenti aveva camminato, senza essere visto dalle persone che lo stavano cercando. Non riuscendo a percorrere le salite nel bosco, l'82enne ha iniziato a camminare ininterrottamente in discesa: soltanto quando ha sentito il rumore del traffico ha capito che mancavano pochi metri alla salvezza. Appena arrivato in agriturismo ha chiamato la moglie che a sua volta ha avvertito il figlio: adesso si trova sotto osservazione in ospedale.