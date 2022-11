Spari contro un panettiere 25enne a Milano: l’agguato mentre chiudeva il suo negozio Il giovane negoziante del quartiere Corvetto è stato ferito a una gamba, ma non si trova in pericolo di vita. L’ipotesi più accreditata, secondo gli inquirenti, è quella della vendetta per ragioni sentimentali.

Il quartiere Corvetto a Milano

Stava abbassando la serranda della sua panetteria in piazza Bonomelli, tra i quartieri di Brenta e Corvetto a Milano. Quando due persone gli si sono avvicinate, e gli hanno sparato.

È stato un vero e proprio agguato quello teso a un commerciante 25enne, di origine egiziana, poco prima delle 19. Il giovane è stato ferito a una gamba, ma non si trova in pericolo di vita. Agli investigatori ha raccontato che due uomini lo hanno avvicinato mentre stava chiudendo la sua attività e hanno esploso un colpo di pistola, puntando dritto dritto alle gambe.

Si indaga sul movente della vendetta per ragioni sentimentali

È ancora da chiarire la dinamica, e soprattutto il movente di quella che sembra una spedizione punitiva in piena regola. L'ipotesi più accreditata, secondo gli inquirenti, è quella della vendetta per ragioni sentimentali: un sguardo o una parola di troppa a una ragazza, oppure ancora un litigio o una relazione con la donna sbagliata. Questo, forse, potrebbe aver spinto un rivale a sparare, per dare una lezione o per lanciare un avvertimento indimenticabile al giovane panettiere.