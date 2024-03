Sparatoria nel Milanese, trentenne ferito da un colpo di arma da fuoco al collo: ricoverato in ospedale Un uomo di trent’anni è stato ferito a Cesate, comune che si trova in provincia di Milano: è stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco al collo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 marzo, si è verificata una sparatoria a Cesate, comune che si trova in provincia di Milano. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile evento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono stati inviati con un'ambulanza e un'automedica in via Dante Alighieri al civico 108 intorno alle 12.10 perché era stata segnalata la presenza di una persona colpita da arma da fuoco. Il ferito è un trentenne che ha riportato una ferita al collo. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Non sembrerebbe essere quindi in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non si hanno notizie relative all'identificazione di un possibile responsabile né di conseguenza di un movente o un contesto in cui è maturata la sparatoria. Nelle prossime ore si potranno quindi avere maggiori dettagli sull'intera vicenda.