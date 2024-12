video suggerito

Sottrae 355mila euro di soldi pubblici: dipendente del Comune di Concesio arrestata per peculato Una dipendente del Comune di Concesio, in provincia di Brescia, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato perché avrebbe sottratto 355mila euro dai conti pubblici dal 2021 a oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una dipendente del Comune di Concesio, in provincia di Brescia, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza e si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato perché avrebbe sottratto 355mila euro dai conti pubblici del Comune. La donna, economa e addetta alla ragioneria dal 2021, avrebbe approfittato della possibilità di accedere alla tesoreria per fare a più riprese dei pagamenti a favore del suo conto personale, mascherando le operazioni come legittimi versamenti anche all'Agenzia delle Entrate, per un totale di 355mila euro.

La Guardia di Finanza è intervenuta dopo una segnalazione del Comune e a seguito di anomalie registrate dalla Banca. I controlli avrebbero rilevato movimenti di denaro illegittimi, tra la tesoreria del Comune, a cui la donna aveva accesso in virtù delle sue mansioni, e il suo conto corrente personale.

I versamenti ammonterebbero a un totale di 355mila euro in 4 anni, dal 2021 a oggi. Alla dipendente, che si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato, sono anche stati sequestrati conti correnti, autovetture, un immobile e terreni. La Guardia di Finanza sta effettuando ulteriori accertamenti per individuare altre eventuali anomalie nella gestione dei conti pubblici di Concesio.