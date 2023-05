Sotterrano 15 milioni di euro in giardino: coppia condannata a 4 anni di carcere La coppia accusata di aver sotterrato quindici milioni di euro, è stata condannata a quattro anni di carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Avevano sotterrato nel giardino di casa 15 milioni e oggi, venerdì 12 maggio, sono stati condannati a quattro anni di carcere. Giuliano Rossini e Silvia Fornari avevano nascosto quel denaro, frutto di un'evasione fiscale e nell'ambito di una maxi frode da mezzo miliardo di euro e da 93 milioni di fatture per operazioni inesistenti.

Oggi si è svolto il processo di primo grado a Brescia: i due hanno scelto il rito abbreviato. Oltre alla condanna a quattro anni di carcere per la coppia, il giudice ha condannato il figlio e la sorella della moglie a tre anni, dieci mesi e venti giorni.

Le indagini

Le indagini sono partite nel 2019 dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri di Gardone Val Trompia. Ai militari è stato denunciato che un'azienda della Valtrompia, intestata a un operaio, emetteva bonifici destinati ad altre persone e versati su conti correnti estere in banche asiatiche. I soldi sarebbero stati utilizzati per pagare fatture inesistenti. Sarebbero tornati poi in Italia grazie a terzi che li portavano in contanti attraverso le frontiere.

I carabinieri e la guardia di finanza sono poi arrivati alla coppia. Hanno trovato in casa loro otto milioni di euro a fine estate 2022: erano stati sotterrati in giardini. Altri sei sono stati trovati in diversi nascondigli in casa loro e di alcuni parenti. In totale sono stati trovati 93 milioni di tasse non pagate.

Condannati anche figlio e cognata

Ad aiutarli nella loro attività c'erano infatti figlio e cognata. In particolare modo, il ragazzo avrebbe creato le fatture "per operazioni inesistenti" e i falsi documenti "di trasporto delle società cartiere". La zia del ragazzo invece si sarebbe occupata delle consegne di denaro e della "restituzione dei pagamenti delle false fatture".