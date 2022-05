Sorpreso a fare la pipì per strada aggredisce i poliziotti: 39enne arrestato a Milano Un uomo di 39 anni è stato arrestato ieri sera a Milano. Stava facendo la pipì per strada quando è stato fermato dalla polizia: a quel punto ha cercato di aggredire gli agenti.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

È stato sorpreso dalla polizia mentre stava urinando per strada. E, anziché accettare il rimprovero e assumersi le proprie responsabilità, ha pensato bene di aggredire le forze dell'ordine in un crescendo di tensione che è inevitabilmente finito col suo arresto. Il protagonista in negativo della vicenda, riportata dalla testata online "Milanotoday", è un uomo di 39 anni. Ieri sera, attorno alle 22, i poliziotti lo hanno sorpreso mentre stava facendo pipì per strada in via Maspero, zona Calvairate. Gli agenti a quel punto hanno cercato di identificarlo. L'uomo ha però opposto fin da subito resistenza, insultando gli agenti e lanciando contro di loro il suo zaino e il documento di identità.

L'arrestato aveva con sé anche una bomboletta di spray al peperoncino

L'arrivo di una seconda volante, chiamata dai colleghi in cerca di rinforzi, non è servita a tranquillizzare la situazione. Anzi: il 39enne si è mostrato ancora più aggressivo e ha cercato di colpire con calci e gomitate i poliziotti. Gli agenti alla fine sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccare e arrestare il 39enne, che deve adesso rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Dai controlli è emerso che l'uomo, di nazionalità tunisina, non era in regola col permesso di soggiorno e aveva precedenti di polizia. Con sé aveva inoltre una bomboletta di spray al peperoncino, che non risulta però abbia utilizzato contro i poliziotti.