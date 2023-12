Sorpresi a rubare in un appartamento, si scusano con il proprietario: “Pensavamo non ci fosse nessuno” Un uomo, in provincia di Varese, ha sorpreso i ladri in casa: questi si sono scusati affermando che non pensavano che ci fosse qualcuno in casa. I tre sono poi scappati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giorni fa, domenica 17 dicembre, a Vedano Olona (Varese) il proprietario di una casa ha sorpreso i ladri. Questi ultimi, sulla base di quanto riportato dal giornale locale VareseNews, si sarebbero scusati perché "pensavano che in casa non ci fosse nessuno". I tre sono scappati, ma l'uomo ha chiamato i carabinieri che adesso indagano sull'accaduto.

La dinamica dell'accaduto

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il gruppetto è entrato intorno alle 19.30 in un appartamento che si trova in via Verga. Il proprietario era in casa a luci spente: l'uomo infatti stava riposando. Si è svegliato appena ha sentito lo squillo del telefono. Si è quindi alzato per rispondere e quando lo ha fatto ha avvertito alcuni rumori che provenivano dalla cucina.

Appena giunto nella stanza, ha sorpreso tre persone sconosciute intente a rovistare nella stanza. I tre, appena hanno visto il padrone di casa, si sono immediatamente scusati. Hanno poi dato una giustificazione che rasenta l'assurdo. Hanno infatti detto che pensavano che in casa non ci fosse nessuno. Sono scappati immediatamente: fuori ad attenderli c'era un'automobile. Sono saliti a bordo e si sono dileguati.

I carabinieri sono alla ricerca dei ladri

Il proprietario di casa, ancora scioccato da quanto accaduto, ha comunque chiamato i carabinieri ai quali ha raccontato l'accaduto. L'uomo ha sporto denuncia. I militari hanno raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire la vicenda e soprattutto risalire all'identità dei responsabili.