Solange, la ragazzina di 16 anni scomparsa nel nulla: i genitori la cercano disperatamente Solange ha 16 anni ed è scomparsa da Castiglione delle Stiviere (Mantova): da ieri, lunedì 26 settembre, non si hanno più sue notizie.

Si cerca disperatamente Solange, la ragazzina di 16 anni che è scomparsa da Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova, nella giornata di ieri lunedì 26 settembre. In base alle prime informazioni pervenute, sembrerebbe che i genitori l'abbiano accompagnata fino ai cancelli di scuola. L'adolescente però non è mai entrata in classe, sparendo nel nulla.

La ragazzina frequenta la terza liceo dell'istituto paritario Paola di Rosa che si trova a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia. Nessuno sa dove possa essere finita: non avrebbe infatti lasciato né messaggi né avrebbe, al momento contattato nessuno. I genitori hanno subito diffuso un appello sui social network e denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Su Facebook si può leggere il loro post: la coppia ha informato che la ragazzina, l'ultima volta, indossava una maglia color nocciola, un paio di pantaloni neri e aveva anche uno zaino nero con alcuni disegni colorati. Sembrerebbe che, in base alle informazioni pervenute, la sedicenne non abbia con sé né il cellulare né i documenti né il portafoglio.

Per gli inquirenti potrebbe essere stata ospitata da un conoscente

I carabinieri hanno concentrato le ricerche nel comune di Gardesana e anche a Lonato e Castiglione delle Stiviere. In base a quanto riportato dal giornale BresciaToday, sembrerebbe che la ragazza si sia allontanata volontariamente. Per gli inquirenti, potrebbe aver chiesto ospitalità a qualche conoscente. Non sarebbe quindi troppo lontana. Ovviamente chiunque avesse notizie può contattare i carabinieri.