Social freezing, all'ospedale Niguarda di Milano il primo centro che conserva gli ovociti con tariffa calmierata La procedura effettuata all'interno dell'ospedale milanese, già a carico del servizio pubblico per pazienti oncologiche o donne che soffrono di endometriosi, parte dai 3mila euro contro i 7mila del mercato privato.

È il primo centro pubblico che si occupa di fertilità a offrire il servizio di "social freezing", ovvero la crioconservazione degli ovociti, a prezzi calmierati. Aperto a donne che al momento non possono o non vogliono avere un figlio, ma che non escludono di portare avanti una gravidanza un domani.

Si trova all'ospedale Niguarda di Milano e, in base a quanto previsto nell'ottobre 2023 dalla delibera emanata dalla Regione per supportare la natalità in Lombardia, apre la possibilità di poter conservare i propri ovuli (da utilizzare poi per eventuali tecniche di procreazione assistita, almeno una cinquantina) a una tariffa decisamente più conveniente rispetto ai prezzi del privato: la tariffa in regime di libera professione è stata fissata intorno ai 2.300 euro (contro i circa 7mila euro nel mercato privato), a cui devono essere aggiunti 100 euro da pagare ogni anno per il mantenimento degli ovociti nella banca dei gameti, e altri 800-900 euro per la terapia ormonale che le donne devono affrontare prima di sottoporsi alla procedura.

Procedura effettuata da tempo per le pazienti con patologie oncologiche o endometriosi, così come per alcune categorie di degenti provenienti dai reparti di ematologia, urologia e neurologia, persino grandi ustionati. E che oggi, piano piano, si apre anche per le donne che temono di precludersi per sempre la possibilità di una gravidanza solo a causa del naturale invecchiamento biologico.

Unico limite? L'età: massimo 35 anni (nel privato è 45). E così sarebbero già tre, dai 29 ai 34 anni, le donne che si sono sottoposte a questo trattamento.