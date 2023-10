Silvia Roggiani nuova segretaria Pd in Lombardia: “Milano è sotto attacco del Governo” L’intervista di Fanpage.it a Silvia Roggiani, deputata dem ed ex segretaria metropolitana: unica candidata all’ultimo congresso dello scorso 1 ottobre, oggi è a capo del Pd lombardo.

Dalla segreteria metropolitana a Milano a quella della Lombardia. Silvia Roggiani, deputata del Partito Democratico classe 1984, non si ferma più: unica candidata all'ultimo congresso dello scorso 1 ottobre, è stata eletta ufficialmente segretaria del Pd lombardo. Meta finale, le prossime regionali del 2028. "Ci aspetta un lavoro duro ma fondamentale, con in testa un grande obiettivo: cambiare la Lombardia", la sua dichiarazione post elezione. "Sarà un viaggio che faremo insieme, con l’obiettivo di riconquistare la Regione tra quattro anni e mezzo".

Cosa succede adesso?

È solo l'inizio di un nuovo percorso. Partiamo con tanti obiettivi in testa, in primis quello di Lombardia 2028. Vogliamo esserci da subito, mettendo in campo un vero e proprio laboratorio per le prossime regionali.

Con Emilio Del Bono candidato presidente?

Voglio ringraziare Emilio Del Bono, che ha dato la sua disponibilità a essere protagonista di questo laboratorio. Ma è un punto di partenza, il 2028 è lontano. Vogliamo iniziare da qui non solo per portare avanti proposte, battaglie, alleanze con le forze sociali e produttive che animano il nostro territorio, ma anche per costruire delle leadership.

Insomma, come si potrà "riconquistare" la Lombardia alle prossime regionali?

Intanto rimettendo al centro i nostri circoli, vere e proprie sentinelle sul territorio, e i nostri amministratori locali, che sono una grandissima risorsa. E poi coinvolgendo tutte quelle realtà civiche, produttive e sociali di cui la Lombardia è ricchissima nelle battaglie che oggi stiamo già portando avanti in Consiglio regionale: la sanità pubblica, i trasporti inesistenti, il tema dell'abitare e del consumo di suolo…

Cosa si porta dietro dall'esperienza di Milano?

Porto con me la consapevolezza che l'organizzazione del partito è fondamentale per ottenere poi risultati importanti e concreti. Un'organizzazione che non guarda verso l'interno ma si apre all'esterno, arrivando fino a quei territori in cui le persone si sentono lontane dalla politica.

E come si avvicinano le persone alla politica?

Stando nei luoghi del conflitto e del disagio. Dove le persone si sentono di non avere diritti, e perdono così fiducia verso la politica. Oggi tanti cittadini si sentono esclusi dal flusso di crescita della regione locomotiva d'Italia, e hanno bisogno di risposte.

Succede anche a Milano. Il sindaco Sala, durante un incontro pubblico alla Camera del Lavoro, è stato duramente contestato proprio su questo tema.

Milano sta vivendo un momento complicato. Non è però l'unica: tante altre grandi città, oggi, sono costrette ad affrontare sfide sempre più urgenti e un caro vita ormai pesantissimo. E il sindaco Sala ha messo in campo tanti progetti, penso ad esempio al tema dell'abitare. Ma le risposte non possono arrivare solo dalla città: Milano è sotto attacco del governo nazionale e della Regione, che hanno imposto tagli ai fondi del Pnnr e a quelli del trasporto pubblico locale.

Prima donna a capo del Pd Lombardia. È un traguardo?

Quando una donna raggiunge una posizione mai raggiunta prima da un'altra donna non è solo un traguardo collettivo, ma anche una grande responsabilità culturale. C'è ancora troppo maschilismo, troppo patriarcato in una società in cui la premier ancora insiste per declinare il proprio ruolo al maschile.

Candidata unica al congresso dem lombardo. È mancato il confronto?

Non si può certo dire che all'interno del Partito Democratico non si discuta… è una polemica che non ci appartiene. Certamente questa situazione consegna una responsabilità in più, per costruire una realtà che sia perno dell'interno centrosinistra.