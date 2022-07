Si tuffa nel lago e viene colpito da un malore: ragazzino di 15 anni in fin di vita Dopo un tuffo nelle acque del Lago Maggiore, un 15enne è stato colpito da un malore: è stato trasferito in ospedale e lotta tra la vita e la morte.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si è tuffato nelle acque del lago Maggiore e, mentre nuotava, è stato colpito da un malore: è in gravissime condizioni il ragazzino di 15 anni che si trova ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. L'episodio si è verificato di fronte alla spiaggia di Arolo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 luglio. In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", sembrerebbe che il 15enne lotti tra la vita e la morte.

Il 15enne è stato trovato in arresto cardiaco

A dare l'allarme sono stati gli amici che non lo vedevano più riemergere: in attesa che arrivassero i soccorsi, il ragazzo è stato individuato e portato a riva. Il 15enne è stato trovato in arresto cardiaco: alcuni bagnanti hanno quindi iniziato con le manovre di primo intervento.

Due operatori, arrivati con un elicottero e un'ambulanza, hanno poi preso in carico il 15enne. Una volta stabilizzato, è stato traferito in codice rosso all'ospedale. Il ragazzo, in condizioni gravissime, adesso è ricoverato in terapia intensiva.

Un incidente simile anche sul Lago di Garda

Solo alcuni giorni fa, l'1 luglio 2022, un altro ragazzo della stessa età, si è tuffato da circa dieci metri d'altezza nelle acque del Lago di Garda: il 15enne si è tuffato dalla celebre "Madonnina" (un posto in voga tra i bagnanti, ma pericoloso considerato che non è il primo a farsi male) e ha sbattuto contro degli scogli finendo poi in acqua.

Dopo aver dato l'allarme, un elicottero lo ha poi trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento: ha riportato diverse ferite lacero contuse multiple, ma è rimasto sempre cosciente e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.