Si tuffa nel fiume Oglio e accusa un malore, salvato da un’infermiera fuori servizio Un’infermiera fuori servizio ha salvato la vita di un uomo di 46 anni che ha accusato un malore dopo essersi tuffato nel fiume Oglio.

Immagine di repertorio

Un uomo di 46 anni è stato salvato da un'infermiera fuori servizio dopo un tuffo nel fiume Oglio che poteva costargli la vita. L'uomo, un cittadino di origini romene, è stato vittima di un malore poco dopo l'ingresso in acqua e ha rischiato di annegare. Fortunatamente, la sanitaria si trovava nei paraggi insieme ad altri bagnanti. Dopo averlo riportato a riva, lei gli ha praticato il massaggio cardiaco rianimandolo.

Rischia di annegare nell'Oglio, salvato da un'infermiera

Tutto è successo intorno alle 14.30 di ieri, domenica 12 giugno, alla Spiaggia dei poveri di Pontoglio in località Baiona. L'uomo si è immerso in acqua facendo fatica a risalirne. Tra le cause del malore, potrebbero esserci una forte congestione o il fenomeno dell'idrocuzione, ovvero la reazione di shock del corpo al contatto con l'acqua fredda se troppo accaldato. Gli amici dell'uomo, rimasti a riva, lo hanno visto in difficoltà, richiamando l'attenzione degli altri bagnanti. Questi, si sono tuffati in acqua per salvarlo. Tra loro, anche alcuni anziani.

L'uomo non è in pericolo di vita

Una volta a riva, l'infermiera, una donna di circa 60 anni, si è presa cura di lui fin tanto che i soccorsi arrivavano. L'ha rianimato ed è rimasto con lui finché non è stato preso in cura dagli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il suo intervento è stato fondamentale: la donna gli ha salvato la vita. Il 46enne è stato trasferito in ambulanza poco distante dal fiume prima di essere caricato su un elisoccorso che l'ha portato alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. È attualmente in prognosi riservata ma è stato dichiarato fuori pericolo.