Si staccano le mattonelle del bagno del Tribunale di Milano: una donna ferita Una donna è rimasta ferita al tribunale di Milano dopo essere stata colpita da una decina di mattonelle che si sono staccate dai muri del bagno: è stata portata in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, si sono staccate alcune mattonelle dai muri di un bagno del tribunale di Milano. Una donna è rimasta ferita, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'associazione nazionale magistrati (Anm) è stata informata sull'accaduto.

Le mattonelle l'hanno colpita in testa

La ferita è un'addetta alle pulizie che era in servizio a Palazzo di Giustizia. Stava lavorando nei bagni, che si trovano al settimo piano e per la precisione al centro del corridoio dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari, quando le mattonelle sono cedute.

In totale se ne sono staccate una decina: sono precipitate da un'altezza di circa due metri. La giovane era molto vicina: il cedimento le ha provocato alcune ferite ed escoriazioni oltre a uno stato di forte ansia. Alcune colleghe, appena si sono rese conto di quanto accaduto, si sono precipitate nel bagno e hanno trovato la donna scossa che lamentava giramenti di testa e nausea: sembrerebbe che qualche mattonella l'abbia colpita in testa. Hanno quindi chiesto l'intervento del personale 118.

Leggi anche Come sta la donna ferita da più colpi di pistola dal compagno che poi si è tolto la vita

L'associazione nazionale magistrati è stata informata dell'accaduto

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza. Gli operatori sanitari le hanno fornito le prime cure sul posto e poi l'hanno portata in ospedale, al Policlinico. I medici hanno ritenuto opportuno tenerla sotto osservazione. L'Anm è stata poi informata di quanto accaduto: l'associazione, infatti, sta raccogliendo in un dossier i dati inviati da tutta Italia sullo stato dell'edilizia giudiziaria.