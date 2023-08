Si schianta frontalmente con l’auto contro un trattore: 54enne muore prima di arrivare in ospedale Un 54enne si è schiantato contro un trattore in provincia di Pavia. La parte anteriore dell’auto si è distrutta all’impatto. Soccorso in condizioni critiche, l’automobilista è deceduto in ambulanza.

A cura di Enrico Spaccini

La Panda dopo l’incidente (foto da Facebook – L24 Pavia)

Un 54enne è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un trattore. È successo poco dopo le 13:30 di oggi, mercoledì 30 agosto, lungo l'intercomunale che collega Filighera a Genzone, in provincia di Pavia. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi ai sanitari arrivati sul posto in suo soccorso. Nonostante le manovre per la rianimazione, il 54enne è deceduto prima di arrivare in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione, il 54enne, residente a Belgioioso, si trovava al volante della sua Fiat Panda ed era diretto verso Genzone. Uscendo da una curva, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un trattore guidato da un 22enne che viaggiava in direzione opposta.

La parte anteriore della Panda si è accartocciata al punto da far incastrare il 54enne al suo interno. Per poterlo estrarre dalle lamiere, i sanitari del 118 arrivati con ambulanza e automedica hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta fuori, il 54enne è stato sottoposto a diverse manovre per la rianimazione.

Il decesso durante il tragitto verso l'ospedale

Dopo questi tentativi, i sanitari lo hanno caricato nell'ambulanza e sono partiti in codice rosso, quindi con la massima urgenza, verso il pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Le condizioni del 54enne, però, sono ulteriormente peggiorate ed è deceduto durante il trasporto. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia stradale.

Gli agenti, che hanno già eseguito i rilievi del caso, dovranno anche chiarire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità nella morte del 54enne.