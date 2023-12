Si schianta con la moto contro un’auto in centro a Milano: grave un 23enne Un 23enne si è schiantato con la moto contro un’auto nei pressi di piazzale Cadorna a Milano. Il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano in condizioni critiche.

Un 23enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 5 dicembre, in centro a Milano. Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo stava percorrendo in sella alla sua moto via Vincenzo Monti, non lontano da piazzale Cadorna, quando si è scontrato con un'auto. Soccorso dai sanitari arrivati con un'ambulanza e l'automedica, il 23enne è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Humanitas di Rozzano.

La dinamica dell'incidente in via Monti

La dinamica dell'incidente, così come le cause, sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 92 di via Vincenzo Monti, all'angolo con via Ippolito Nievo, ma non è chiaro se sia stato il 23enne a perdere il controllo della moto o se uno dei due coinvolti nell'incidente non abbia rispettato la segnaletica stradale.

Erano quasi le 23:30 del 5 dicembre quando la moto si è schiantata contro l'auto. Sul posto sono arrivati i sanitari con due mezzi inviati dalla centrale operativa di Areu e hanno prestato i primi soccorsi al 23enne. È stato lui, infatti, a riportare le conseguenze più gravi nell'incidente.

L'intervento dei sanitari e le condizioni del 23enne

Gli operatori hanno dovuto intubarlo e cercare di stabilizzarlo prima di procedere con il trasporto in ospedale. Il giovane motociclista ora si trova ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice rosso con la massima urgenza. Le sue condizioni, al momento, sono ancora critiche.