Si schianta con il furgone contro un mezzo per la raccolta dei rifiuti a Flero: morto Ferruccio Chiesa Ferruccio Chiesa è morto nel pomeriggio del 5 novembre all’ospedale Civile di Brescia. L’uomo era rimasto coinvolto poche ore prima in un incidente stradale: il furgone su cui si trovava, guidato dal figlio, si era schiantato contro un mezzo della nettezza urbana a Flero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 84enne è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 5 novembre, all'ospedale Civile di Brescia in seguito a un incidente stradale. L'anziano, che si chiamava Ferruccio Chiesa, si trovava a bordo del furgone che in mattinata si era schiantato contro un mezzo per la raccolta dei rifiuti a Flero. Il primo a soccorrerlo era stato il figlio 52enne che era alla guida del veicolo. Quando i sanitari lo hanno preso in carico, l'84enne era già privo di sensi e in arresto cardiaco ed è deceduto poche ore dopo. La polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Lo schianto è avvenuto nella mattinata del 5 novembre all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Neruda nel territorio comunale di Flero, a sud della città di Brescia. Chiesa era seduto sul lato passeggero di un furgone Volkswagen Caddy guidato dal figlio quando, per cause che dovranno essere accertate, si è schiantato contro un piccolo camion della nettezza urbana. L'impatto è avvenuto contro il lato destro del mezzo per la raccolta dei rifiuti.

L'84enne è stato subito soccorso dal figlio e poi dal personale sanitario arrivato sul posto con due ambulanze e due automediche. Gli operatori lo hanno trovato privo di sensi e in arresto cardiaco. Per mezz'ora hanno provato a rianimarlo, prima di trasportarlo con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia dove è deceduto nel pomeriggio.

Il figlio 52enne che guidava il furgoncino pare abbia riportato solo un trauma a un arto superiore ed è stato medicato anche lui al Civile, dove è stato trasportato in codice verde. L'uomo che si trovava al volante del mezzo della nettezza urbana, invece, non ha avuto bisogno del ricovero. Agli agenti della polizia stradale, ora, spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità.