Si nascondono nei frigoriferi per intrufolarsi nei negozi di elettrodomestici e svaligiarli Quattro persone sono state arrestate perché rubavano la merce nei negozi di elettrodomesti ed elettronica. Si nascondevano nei frigoriferi e durante la notte mettevano a segno il furto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, già nota come Polizia Postale, di Milano hanno arrestato quattro persone, tutte residenti in Campania, che riuscivano a svaligiare grandi negozi di elettrodomestici e articoli elettronici in genere con una tecnica davvero singolare. Alcuni di loro, infatti, si nascondevano all'interno dei frigoriferi esposti nei punti vendita in modo da poter poi uscire nell'orario di chiusura e rimuovere i sistemi antitaccheggio da tablet, personal computer e consolle di gioco senza essere scoperti dagli addetti alla vendita o dalla vigilanza.

I primi furti, almeno secondo quanto hanno ricostruito dagli agenti della Polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, i primi furti si sono verificati presso il punto vendita di Lucca e in quello ubicato all’interno di un centro commerciale di Firenze. Poi sono proseguiti in numerose altre località su tutto il territorio nazionale, come Benevento, in provincia di Padova, Bergamo e Avezzano, in provincia dell'Aquila.

L’indagine sui ladri di elettrodomestici è nata, però, all'interno di una più ampia attività che la Polizia postale stava svolgendo sui molteplici pagamenti effettuati con carte di credito rubate durante la spedizione postale a casa dei correntisti. I malviventi, tramite una telefonata durante la quale si fingevano operatori del servizio clienti della banca, riuscivano a venire a conoscenza del codice PIN e degli altri dati salienti della carta.

Gli agenti hanno scoperto che lo stesso gruppo criminale, oltre a trafugare e svuotare carte di credito sottratte ai legittimi titolari, pianificava e metteva a segno furti mirati presso una notissima insegna di vendita di elettrodomestici ed articoli elettronici e informatici. Così, viste le prove raccolte, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha emesso le quattro

In base a quanto ricostruirti, il valore totale della merce sottratta nei vari furti ammonta a oltre 500mila euro. Ma a colpire è soprattutto il modus operandi dei ladri, visto che i malviventi erano soliti nascondersi all’interno di frigoriferi, precedentemente svuotati dalle mensole e dai cassetti, per poi uscire durante la notte e mettere a segno il colpo.