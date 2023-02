Si intasca più di 700mila euro di giocate alle slot machine, denunciato il gestore Un 54enne di Busto Arsizio è stato denunciato per essersi intascato più di 700mila euro dalle slot machine. Invece di versarli all’erario, lo teneva per sé. A far insospettire i finanzieri, uno stile di vita al di sopra delle sue possibilità.

Il suo lavoro consisteva, in poche parole, nel prelevare il denaro dalle slot machine e versarlo all'Erario. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, però, il 54enne di Busto Arsizio amministratore unico di una società a responsabilità limitata spesso ometteva l'ultimo passaggio. Intascandosi direttamente le giocate, avrebbe accumulato 707mila euro.

Uno stile di vita che ha attirato l'attenzione della Guardia di Finanza

Una somma che gli permetteva di mantenere uno stile di vita altamente al di sopra delle sue possibilità che ha attirato l'attenzione delle fiamme gialle: macchina di grossa cilindrata, molte partite viste allo stadio e poi serate in locali in compagnia di calciatori di Serie A. Ma anche una villa in Sardegna e giocate al casinò.

La Guardia di Finanza lo ha denunciato e ha disposto la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per 12 mesi. L'accusa è di essersi "appropriato del denaro pubblico di cui aveva il possesso per ragioni di servizio".

In aggiunta a questo, sono stati posti sotto sequestro un appartamento e un box auto, tre terreni e le quote di capitale di una società. Infine, sono state bloccate le disponibilità finanziarie su cinque rapporti bancari. Il tutto per un valore complessivo pari a circa mezzo milione di euro.

Al 54enne è stata anche disposta la sospensione dell'esecuzione dei giochi attraverso il blocco da remoto delle macchine e per effetto della diffida della società concessionaria, i rapporti contrattuali intercorrenti tra le due società sono stati risolti per inadempimento del gestore.