Si finge un dipendente e preleva 5.700 euro dalla banca: truffa alla Croce Rossa di Mantova Un uomo si è finto un dipendente della croce rossa di Mantova e si è fatto versare dalla banca un bonifico da 5.700 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è finto un dipendente della Croce Rossa Italiana e ha presentato die documenti falsi facendosi così inviare un bonifico di 5.700 euro: la truffa è stata arrecata alla Croce Rossa di Mantova. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato il presidente provinciale Matteo Formizzi che, durante un controllo dei conti, ha notato che era partito un bonifico a favore di uno sconosciuto.

La scoperta della truffa

Formizzi ha quindi contattato la banca: il direttore ha spiegato che poco prima erano stati contattati da un uomo, che si era presentato come dipendente della croce rossa di Mantova e responsabile dell'autoparco, e che chiedeva che venisse effettuato un bonifico per poter pagare alcune assicurazioni. Oltre alla richiesta telefonica, il falso dipendente ha presentato dei documenti che aveva l'intestazione della Croce Rossa ed erano firmati dal presidente stesso. Per il momento non si conosce l'identità del colpevole.

La denuncia alle autorità

Il presidente ha sporto denuncia: le forze dell'ordine adesso stanno cercando di risalire all'identità del responsabil: "Ho sporto subito denuncia presso le autorità competenti – ha detto Formizzi in una nota stampa – Spero che facciano luce sull’accaduto e che questo raggiro non coinvolga altri Comitati CRI”. Sulla vicenda si è espressa anche la Presidente della CRI Comitato Regionale Lombardia Sabina Liebschner: “Esprimo la mia vicinanza al Presidente Formizzi e a tutti gli operatori del Comitato di Mantova. Una vicenda che genera rammarico: i fondi raccolti dalla CRI sono frutto dell’impegno e dell’abnegazione dei volontari e ciò non va mai dimenticato”.