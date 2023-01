Si butta nel fiume da un ponte alto 20 metri: trasferita d’urgenza in ospedale Una donna si è gettata da un ponte e ha fatto un volo di venti metri finendo poi nel fiume Oglio: è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasferita d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

L'hanno salvata con un gommone da rafting, ma l'hanno trovata in stato di ipotermia e con alcune abrasioni ed escoriazioni su tutto il corpo: è quanto accaduto a una donna che è stata salvata nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 gennaio 2023, a Palazzolo sull'Oglio, comune in provincia di Brescia. È stata trasferita d'urgenza in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio. La donna si sarebbe buttata da un ponte che si trova in viale Europa e che è alto una ventina di metri. È finita nelle acque del fiume Oglio e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono precipitati con un gommone. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Chiari.

La donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale

La vittima era stata trascinata dalla corrente ed è stata salvata a circa un chilometro dal ponte. Considerata che è stata a lungo in acqua, viste anche le basse temperature, è stato trovata in stato di ipotermia: i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla ancora viva. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati con un elicottero: i medici e i paramedici le hanno fornito le prime cure sul posto e poi l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII.

Al momento le sue condizioni sono stabili e non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Non sono state diffuse informazioni relative alla sua identità né allo status psico-fisico in cui si trovava. Non è chiaro quindi perché abbia compiuto questo gesto estremo.