Si barrica nudo nel bagno del treno e blocca la corsa: è un ragazzo di 22 anni La polizia ha trovato, riverso a terra nella toilette di un treno, un 22enne completamente nudo e in stato confusionale. Il giovane, ora indagato per interruzione di pubblico servizio, ha costretto il convoglio a fermarsi nella stazione di Seregno (Monza e Brianza)

Immagine di repertorio

Si è barricato nella toilette del treno, bloccandone la corsa. È successo nel pomeriggio di oggi martedì 7 febbraio all'altezza della stazione ferroviaria di Seregno (Monza e Brianza).

I poliziotti della Questura, della Sezione polizia ferroviaria di Monza e del reparto prevenzione crimine di Milano sono intervenuti intorno alle 16.30 dopo la segnalazione di un capotreno: una persona chiusa all'interno del bagno del treno, che ha costretto l'intero convoglio a interrompere il suo viaggio.

Chi era la persona rinchiusa dentro la toilette del bagno

Immediato l'intervento degli agenti, che sono saliti sul treno regionale 25061 fermo in stazione e hanno raggiunto la porta del bagno. Da dietro, urla sconnesse alternate a silenzio tombale.

Una situazione che ha costretto i poliziotti a forzare la serratura, chiusa a chiave, nel timore di un malore da parte del prigioniero. Così hanno trovato, riverso a terra, un giovane di 22 anni. Completamente nudo e in stato confusionale: si tratta di un ragazzo originario della provincia di Trento, che ha alle spalle parecchi piccoli precedenti di polizia per danneggiamento (in un caso anche seguito da incendio), guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente con feriti, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta, assunzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, dopo essere stato aiutato a rivestirsi ed accompagnato in Questura, è stato indagato per interruzione di pubblico servizio. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’emissione nei suoi confronti del Foglio di via per tre anni.