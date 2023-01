“Si affitta solo agli italiani”, accusata di razzismo l’agenzia rimuove l’annuncio Un’agenzia immobiliare bergamasca ha pubblicato un annuncio in cui veniva esplicitata la richiesta del proprietario: “Si richiede nazionalità italiana”. Sui social sono arrivate numerose accuse di razzismo, al punto che il titolare ha deciso di rimuovere tutto.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Qualche giorno fa, sui social e sui portali di vendita di immobili, è apparso un annuncio particolare. Si trattava di un bilocale già arredato a Costa Volpino, sulla sponda bergamasca del Lago di Iseo, che veniva messo in affitto a 420 euro al mese. Cifra tutto sommato ragionevole, ma che poneva una condizione ben precisa: "Si richiede solo nazionalità italiana".

"Avere la nazionalità italiana non è sinonimo di garanzia"

Non passano molte ore dalla pubblicazione che i social vengono inondati di polemiche e contestazioni, con tanto di accuse di razzismo. "Ci sono ‘stranieri' che pagano regolarmente e ‘italiani' che non pagano mai", fanno notare alcuni utenti, "avere la nazionalità italiana non è sinonimo di garanzia", ripete un altro.

Poco dopo arriva la prima notifica all'annuncio: "Per espressa richiesta del proprietario, si valutano solo inquilini di nazionalità italiana". Quindi, l'agenzia immobiliare ha voluto così sottolineare che quella condizione è stata esplicitata dal proprietario dell'appartamento in affitto, e che l'azienda si è limitata ad assecondarla.

L'annuncio rimosso e le spiegazioni del titolare

Passato il weekend, di quell'annuncio non c'è più traccia, rimosso da tutti i portali e dai social. Almeno con quei toni. "Se quell'annuncio ha offeso qualcuno me ne scuso subito, non era mia intenzione", hanno fatto sapere dall'agenzia. La versione del titolare è stata pubblicata da BergamoNews: "Non volevo far perdere tempo a nessuno", ha detto facendo presente che "nel 2021 ho dato la prima casa a nove famiglie straniere".

Infine, cercando di spiegare come non si trattasse di una discriminazione di tipo razziale, il titolare ha affermato di essere stato contattato da un ragazzo italiano interessato all'appartamento di Costa Volpino. Tuttavia, "avendo già avuto dei problemi, non l'ho nemmeno considerato".